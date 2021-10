Einen Besuch aus dem All stellt man sich wohl anders vor. In Kanada hat ein Meteorit ein Hausdach durchschlagen und ist in einem Bett gelandet, in dem eine Frau lag und gerade schlief. Schätzungen von Wissenschaftler:innen zufolge schaffen es pro Jahr rund 500 Meteoriten, die Erdatmosphäre zu durchdringen - sie stürzen dann oft als glühende Feuerbälle auf die Oberfläche der Erde. Nur in zwei Prozent der Fälle werden die Gesteinsbrocken gefunden. Meteoritenjäger:innen machen sich daher schon einmal mithilfe von Dashcam-Aufnahmen auf die Suche. Künftig sollen Drohnen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...