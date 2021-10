Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

LU1057788488 Trinseo S.A. 12.10.2021 IE0000QBK8U7 Trinseo PLC 13.10.2021 Tausch 1:1

CA80412L1076 Saturn Oil & Gas Inc. 12.10.2021 CA80412L8832 Saturn Oil & Gas Inc. 13.10.2021 Tausch 20:1

