Die Hängepartie an den Börsen setzt sich am Dienstag fort. Der Sportartikelhersteller Nike zählt dabei allerdings zu den Top-Gewinnern an der Wall Street. Eine bullishe Studie von Goldman Sachs treibt die Aktie wieder an, die wegen Problemen mit den Lieferketten zuletzt unter Druck geraten war.Goldman-Analystin Kate McShane hat Nike trotz der anhaltenden Lieferengpässe in der gesamten Bekleidungsbranche wieder mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen. Wichtigster Wettbewerbsvorteil des Konzerns bleibe ...

