Nel, ITM Power oder Plug Power zählen am Dienstag zu den stärksten Werten an den Börsen. Die globale Energiekrise scheint auch die Wasserstoff-Highflyer wieder in den Fokus der Investoren zu rücken. Vor allem die Zugewinne bei Nel überraschen, hatte doch eine skeptische Pareto-Studie im frühen Handel noch für Verluste gesorgt.Laut Pareto werden in der aktuellen Bewertung die Risiken bezüglich des Marktes, der Technologie und der Finanzen noch immer nicht angemessen widergespiegelt. Die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...