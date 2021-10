Freiburg (ots) -



Beim aktuellen Trend der steigenden Heizkosten ist eine einfache Lösung vorstellbar: Ein Zuschlag auf das Wohngeld für einkommensschwache Haushalte kann den Preisschock beim Gas und Heizöl im kommenden Winter abfedern. (...) Doch auf lange Sicht steckt nicht nur Deutschland bei der Energieversorgung in einer Kostenfalle. Um den Verbrauch einzudämmen, werden die Abgaben erhöht, das trifft die Ärmeren besonders stark - auch in Zukunft. Denn ohne steigende Preise wird die Energiewende nicht gelingen. Ohne eine gerechte Verteilung der zusätzlichen Last wird sie aber auf dem Rücken der Schwächeren durchgezogen. Ebenso wie die dramatische Entwicklung der Mieten bedarf die der Energiepreise staatlicher Eingriffe. http://www.mehr.bz/khs286i



