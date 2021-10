In der vergangenen Börsenwoche vom 04.10. - 08.10. hielt die rückläufige Tendenz des Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV, das eine Wertminderung um - 1,0 % verzeichnete, auch weiterhin an, wobei dieser Rücksetzer allerdings ein deutlich geringeres Ausmaß aufwies als noch in der vorherigen Woche (- 4,4 %). Unverändert war der fortdauernde Zinsanstieg an den Rentenmärkten (10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche + 10 Basispunkte auf 1,58 %) hauptverantwortlich für den insgesamt anhaltenden Verkaufsdruck gerade im zuvor ...

