Im Rahmen des Projekts werden Busse in mobile Straßeninspektionsgeräte verwandelt, um Verkehr und Straßenverhältnisse in Echtzeit zu überwachen.

Cepton Technologies ("Cepton"), ein Hersteller von intelligenten, Lidar-Lösungen, und Vortex IoT ("Vortex"), ein britisches Unternehmen für IoT-Lösungen, bündeln ihre Kompetenzen: Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an einer V2I-Lösung (Vehicle to Infrastructure) für Stadtverwaltungen. Sie statten britische Busse mit einem V2I-System aus, wodurch die Busse in der Lage sind, Verkehr und Straßenverhältnisse in Echtzeit zu überwachen.

CURBS ist in öffentlichen Verkehrsmitteln montiert und liefert detaillierte 3D-Punktwolken aus der Umgebung der Fahrzeuge während der Fahrt. Photo Credit: Vortex IoT

Das preisgekrönte Lidar-gestützte CURBS (Continuous Urban Scanner System) von Vortex ermöglicht ein punktgenaues Anlagen- und Infrastrukturmanagement und identifiziert auffällige Situationen wie Schlaglöcher, Oberflächenschäden und Defekte am Straßenrand. Mittels 5G-Funktechnologie werden diese Daten sofort an die Straßenverwaltungsteams übermittelt.

Mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und den hochauflösenden Vista-P60 Lidar-Sensoren von Cepton ist es möglich, eine detaillierte Karte der städtischen Umgebung zu erstellen. Dazu werden Fahrzeuge nachträglich mit dem CURBS-System ausgestattet, um ein dynamisches 3D-Scan-Überwachungssystem in Echtzeit zu schaffen. Wenn CURBS-Systeme in Busflotten, Müllfahrzeugen und Einsatzfahrzeugen installiert werden, können sie Wartungsteams auf reparaturbedürftige Bereiche hinweisen, so dass technische Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden können.

CURBS streamt die verarbeiteten Informationen über 5G-Netzwerke. Die Informationen liefern nicht nur Echtzeit-Insights für Services wie die Straßeninstandhaltung, sondern ermöglichen auch informierte Entscheidungen zur Optimierung des Verkehrsmanagements. Dazu gehören zum Beispiel Präventivmaßnahmen in unfallreichen Gebieten und die Verbesserung der Verkehrseffizienz. Das kann dazu beitragen, die Kohlendioxidemissionen zu senken und die Städte sicherer und intelligenter zu machen.

Ein entsprechendes Pilotprojekt läuft derzeit in den West Midlands im Rahmen eines 5G-Programms namens "WM5G", das von der britischen Regierung gefördert wird und bei dem Vortex mit National Express und BT zusammenarbeitet.

"Das WM5G-Transport-Team unterstützt 5G-Innovationen in der Region, um die Verkehrsnetze sicherer, nachhaltiger und für die Nutzer intuitiver zu machen", so David Conner, Projektleiter bei WM5G Transport. "5G ermöglicht eine leistungsstarke Konnektivität für die Übertragung großer Mengen von Lidar- und Kameradaten und unterstützt die Erstellung von 3D-Karten, die die erforderlichen Erkenntnisse für die Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Entwicklung intelligenter Städte liefern."

"Öffentliche Behörden benötigen effiziente, skalierbare Methoden zur Verwaltung städtischer Umgebungen. Das wird umso wichtiger, je mehr Themen wie Entkarbonisierung, Nachhaltigkeit und Klimawandel in den Mittelpunkt rücken.", sagt Adrian Sutton, Mitbegründer und CEO von Vortex. "Kein Sensortyp kann so genaue 3D-Daten in realen städtischen Umgebungen liefern wie Lidar-Sensoren. Die hochmodernen Lidar-Lösungen von Cepton, kombinieren eine hohe Auflösung mit großer Reichweite und Zuverlässigkeit, wodurch sich die Cepton-Sensoren ideal für diese Art von Anwendungen eignen."

Der Einsatz von Ceptons Vista-P60-Sensoren bietet CURBS eine Reihe von Vorteilen. Lidar-Sensoren arbeiten bei einer Vielzahl von Wetter- und Lichtverhältnissen mit hoher Genauigkeit und Robustheit. Im Gegensatz dazu benötigen Kameras für effektive Ergebnisse ausreichend Licht, und können wiederum durch starkes Licht geblendet werden. Da Kameras nur zweidimensionale Bilder ohne genaue Größen- und Ortsangaben liefern, benötigen sie zusätzliche Rechenressourcen, um das Bild zu verarbeiten und nützliche Informationen auszulesen, was mehr Bandbreite beanspruchen und zu Verzögerungen führen kann.

Zudem werden Lidar-Daten vollständig anonymisiert, wodurch die Privatsphäre der Bürger geschützt wird und keine zusätzlichen Datenverwaltungs- und Sicherheitsprotokolle erforderlich sind.

Die Vista-P60 Lidar-Sensoren, die auf der patentierten Micro Motion Technology (MMT) von Cepton basieren, sind einzigartig, da sie keine rotierenden Komponenten haben und somit verschließfrei sowie spiegellos und reibungsfrei sind, was sie leicht einbettbar und zuverlässig macht.

Um mehr über Ceptons Lidar-Lösungen für Smart Cities-Anwendungen zu erfahren, besuchen Sie den Cepton-Stand (B7-135) auf dem kommenden IT World Congress 2021, der vom 11. bis 15. Oktober in Hamburg stattfindet.

Über Cepton

Cepton ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochmodernen, intelligenten, Lidar-basierten Lösungen für eine Reihe von Märkten wie Automotive (ADAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und Smart Industrial Applications. Ceptons patentierte MMT-basierte Lidar-Technologie ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen, die eine hochauflösende 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite für intelligente Anwendungen liefern.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit mehr als zwei Jahrzehnten kollektiver Erfahrung in einem breiten Spektrum fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien geführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, USA, und verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Kanada, Japan und Indien, um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.cepton.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

