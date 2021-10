Der deutsche Leitindex hat einige schwierige Wochen hinter sich. Doch trotz temporärer Rückschläge befindet sich das deutsche Börsenbarometer noch immer auf einem hohen Niveau. Laut Anlagestratege Dr. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank gab es in der Vergangenheit sogar nur wenige Zeiten in denen der DAX noch teurer war als heute.? DAX verbringt volatile Wochen? DAX-Aufstockung sorgt für teure Bewertung des Leitindex? Korrektur wahrscheinlichFür Anleger am deutschen Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...