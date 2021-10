Nachdem Amazon-Gründer Jeff Bezos die Führungsposition des Online-Giganten im Juli an seinen Nachfolger Andy Jassy übergab, will sich der Unternehmer nun seinen anderen Projekten widmen. Auch seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin dürfte dadurch mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden. Gleichzeitig wächst die Kritik an den Arbeitsumständen im Konzern.? Essay von Mitarbeitern und Ex-Angestellten weist auf Missstände bei Blue Origin hin? Berichte über Sexismus und Diskriminierung? Druck von Führungsebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...