New York (ots/PRNewswire) -Der weltweite Marktführer für Smart Wearables, Amazfit (https://www.amazfit.com/en/), hat heute eine spannende neue Partnerschaft mit dem Modepionier Christian Cowan bekannt gegeben, der offizieller "Experience Consultant" der GTR 3- und GTS 3-Reihe der Marke wird.Die Partnerschaft beginnt heute mit der Einführung der drei neuen Smartwatches von Amazfit: GTR 3 PRO, GTR 3 und GTS 3.Wo Mode auf innovative Technologie trifftAmazfit ist die Marke, die ihre Nutzer ermutigt, ihre Leidenschaften mit unendlichen Möglichkeiten zu leben. Als modebewusstes Technologie-Accessoire-Unternehmen stellt Amazfit auch Produkte her, die die Kunden zu einem gesunden und aktiven Lebensstil ermutigen.Diese einzigartige Partnerschaft mit Christian Cowan inspiriert Amazfit-Kunden dazu, Mode und moderne Technologie miteinander zu kombinieren und so das ganze Jahr ihren ganz persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Die Modelle GTR 3 PRO, GTR 3 und GTS 3 sind dafür konzipiert, Menschen bei ihren ersten Schritten in Bereich Smart Fitness zu begleiten, während sie super-stylish aussehen, ganz im Sinne des lebendige Modestils von Christian Cowan."Es war eine unglaubliche Chance für mich, Experience Consultant bei Amazfit zu werden. Das Timing war so perfekt in dieser Saison, gerade nach der ersten echten Fashion Week nach der Pandemie. Ich musste wirklich alles geben, und die Amazfit GTR 3 Pro war ein wesentlicher Bestandteil des Spagats zwischen meinem beruflichen und privaten Leben", so Christian Cowan.Die Amazfit-Modelle GTR 3 und GTS 3-Reihe sind perfekt für formelle Tätigkeiten, Freizeit und Sport. Die benutzerfreundlichen Smartwatches bieten eine umfassende Gesundheits- und Fitnessüberwachung und eine extrem lange Akkulaufzeit, die vom intuitiven Zepp OS unterstützt wird.Das neue Betriebssystem ist darauf zugeschnitten, die Leistung der Smart Wearable-Geräte von Amazfit zu optimieren - anstatt ein stromfressendes Smartphone-Betriebssystem auf die Handgelenke der Nutzer zu bringen. Dieses Betriebssystem, das auf dem Konzept der Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Praktikabilität beruht, ermöglicht eine einfachere Interaktion und hilft, lästige Vorgänge bei der Überprüfung der Gesundheitsdaten zu vermeiden. Zudem senkt es den Stromverbrauch im Vergleich zum vorherigen Smartwatch-Betriebssystem.Dank des integrierten 6PD (Photodioden)-BioTracker PPG 3.0, der vier Gesundheitswerte (Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut, Stressbelastung und Atemfrequenz) in nur 45 Sekunden messen kann, kann der Benutzer außerdem vier Gesundheitsmetriken mit nur einem Fingertippen abfragen.Informationen zu AmazfitAmazfit ist eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables, die ein breites Produktportfolio anbietet, darunter intelligente Uhren und Armbänder, TWS-Kopfhörer sowie Gesundheits- und Fitnessgeräte wie intelligente Laufbänder und intelligente Körperanalysewaagen. Unser Markenkern ist Up Your Game, und wir ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften zu leben und ihren Tatendrang frei zum Ausdruck zu bringen.Amazfit ist eine Marke im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), die seit 2014 über 100 Millionen Geräte ausgeliefert hat und deren Produkte in über 90 Ländern und Regionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.comInformationen zu Christian CowanChristian Cowan repräsentiert das für die moderne Frau neu definierte New Yorker Nachtleben.Nach seinem Studium an der Kunsthochschule Central Saint Martins in London zog Cowan nach New York und baute dort eine Fangemeinde auf, die mehrere Branchen umfasst.Cowan hat einige der größten Stars der Welt ausgestattet und arbeitet mit weltweiten Konsumgütermarken zusammen, um Modefans auf der ganzen Welt seinen unverwechselbaren Stil zugänglich zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1657882/image_5002961_16607307.jpgPressekontakt:Samira Tang+86-015214371138tangjingjing@zepp.comOriginal-Content von: Amazfit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133685/5044820