DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Kein Handel wegen Taifun-Warnung in Hongkong

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mehrheitlich mit leichten Abgaben zeigen sich zur Wochenmitte die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Weiter belasten Inflationssorgen das Sentiment, heißt es. So betrachtet der Internationale Währungsfonds (IWF) den jüngsten Anstieg der Inflation zwar als vorübergehendes Phänomen - warnt allerdings vor einem Anstieg der Inflationserwartungen in den USA, wie aus dem aktuellen Weltwirtschaftsausblick hervorgeht.

Es herrsche zudem Zurückhaltung vor dem Beginn der Berichtssaison in den USA im weiteren Verlauf der Woche. Hier wird vor allem darauf geschaut, wie sich die gestiegenen Energiepreise und die Lieferkettenprobleme auf die Ergebnisse der Unternehmen ausgewirkt haben. "Diese Berichtssaison ist auch deshalb kritisch, weil die Gewinne in der letzten Saison, insbesondere in den USA, sehr stark waren, was teilweise auf einen Basiseffekt zurückzuführen ist. Das dritte Quartal könnte ein wenig mehr zum Standard werden", so Stefan Hofer, Chief Investment Strategist bei LGT.

Die zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreise zeigen sich aktuell mit leichten Abgaben. Hintergrund ist ein Bericht, wonach die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden könnten. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken.

Kein Handel in Hongkong

An der Börse in Hongkong ist der Handel aufgrund einer Taifun-Warnung vorübergehend ausgesetzt worden. Laut den Behörden dürfte die Warnung auf jeden Fall bis zum Mittag (Ortszeit) in Kraft bleiben. Sollte die Warnung aufgehoben werden, werde der Handel am Nachmittag wieder aufgenommen, teilte der Börsenbetreiber mit.

Der Schanghai-Composite reduziert sich um 0,4 Prozent. Hier stehen vor allem die Aktien aus dem Minen- und Energie-Sektor unter Abgabedruck. So fallen die Papiere von Yanzhou Coal um 8,7 Prozent und Huaneng Power verzeichnen ein Minus von 6,3 Prozent. Leicht positiv wird dagegen der kräftige Anstieg der chinesischen Exporte im September gewertet, der deutlich höher ausfiel als von den Ökonomen erwartet. Die Zunahme bei den Importen blieb dagegen unter der Erwartung.

Der Nikkei-225 in Tokio reduziert sich um 0,1 Prozent auf 28.193 Punkte. Etwas belastend wirken hier die Maschinenbauaufträge für August, die entgegen der Prognose einen Rückgang aufwiesen. Bei den Einzelwerten geht es für Nippon Paint Holdings um 7,0 Prozent abwärts, nachdem der Hersteller von Farben und Lacken den Gewinnausblick für 2021 nach unten genommen hat. Zur Begründung wurde auf gestiegene Materialkosten verwiesen.

Gegen den Trend geht es für den Kospi um 1,0 Prozent nach oben. Händler verweisen hier auf gute Arbeitsmarktdaten für September. Gesucht sind vor allem die Auto- und Reisewerte, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.282,20 +0,0% +10,6% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.193,29 -0,1% +3,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.946,82 +1,0% +2,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.534,43 -0,4% +1,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) HANDEL UNTERBROCHEN Straits-Times (Sing.) 3.156,33 +1,4% +9,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.592,67 +0,6% -3,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1552 +0,2% 1,1531 1,1560 -5,4% EUR/JPY 131,07 +0,0% 131,00 130,88 +3,9% EUR/GBP 0,8485 -0,0% 0,8487 0,8503 -5,0% GBP/USD 1,3614 +0,2% 1,3588 1,3594 -0,5% USD/JPY 113,46 -0,1% 113,62 113,22 +9,9% USD/KRW 1.194,20 -0,3% 1.197,79 1.199,38 +10,0% USD/CNY 6,4459 -0,0% 6,4490 6,4565 -1,2% USD/CNH 6,4480 -0,1% 6,4570 6,4599 -0,8% USD/HKD 7,7810 -0,0% 7,7819 7,7816 +0,4% AUD/USD 0,7337 -0,2% 0,7350 0,7351 -4,7% NZD/USD 0,6939 +0,1% 0,6931 0,6944 -3,4% Bitcoin BTC/USD 56.184,50 +0,2% 56.053,26 57.410,50 +93,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,50 80,64 -0,2% -0,14 +68,2% Brent/ICE 83,29 83,42 -0,2% -0,13 +64,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,99 1.760,08 +0,2% +2,92 -7,1% Silber (Spot) 22,68 22,58 +0,5% +0,11 -14,1% Platin (Spot) 1.012,35 1.011,05 +0,1% +1,30 -5,4% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,4% +0,02 +23,2% ===

