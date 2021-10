Bielefeld (ots) -Auf der KUNSTAUKTION des 'Auktionshaus OWL' in Bielefeld werden am Samstag, dem 23. Oktober, drei wichtige Werke der tschechischen Avantgarde versteigert. Die Gemälde kommen aus dem Besitz eines kürzlich verstorbenen Bielefelder Unternehmers.Von dem bekanntesten tschechischen Kubisten, Frantisek Kupka, kommt ein großformatiges 168 cm hohes Ölgemälde zum Aufruf, eine kubistische Komposition aus der Zeit um 1927, die Arbeit ist mit einem Startpreis von 480.000 EUR versehen.Das Gemälde kommt mit einem Gutachten des zuständigen Pariser Experten Pierre Brullé und einer Ausstellungsprovenienz, unter anderem war es im Ludwigshafener Wilhelm Hack Museum 1994 ausgestellt.Weitere zwei Gemälde der Sammlung sind von dem nicht minder bekannten tschechischen Maler Emil Filla, von ihm kommen 2 attraktive Stillleben aus den 30er Jahren zur Versteigerung und sind jeweils mit 30.000 EUR bzw. 75.000 EUR limitiert.Mit dem Erwerb der 3 Arbeiten hatte der Sammler auch anlagetechnisch eine gute Hand, zum Zeitpunkt des Erwerbs war der Markt für die tschechische Avantgardekunst am Anfang einer Preisrallye welche sich bis heute fortgesetzt hat.Aber auch das weitere Angebot der Bielefelder KUNSTAUKTION wartet mit bekannten Namen der Kunstwelt auf, dabei sind Arbeiten von Künstlern wie Daniel Seghers, Adrian Stalbernt, Paul Baum, Stanislaw Witkiewicz, Fred Dahmen, Günter Uecker, Pierre Soulages, Hermann Stenner, Serge Poliakoff, Max Ernst und viele andere.Alle Objekte der KUNSTAUKTION stammen aus privaten Sammlungen + Nachlässen und werden höchstbietend international an Sammler, Museen und Liebhaber versteigert.Pressekontakt:Auktionshaus OWLSauerland & Stürmann GbRAm Bach 1a33602 BielefeldTel. 0521-9864198contact@auktionshaus-owl.deThomas StürmannOriginal-Content von: Sauerland & Stürmann GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159183/5044837