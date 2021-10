The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2021ISIN NameDE000NLB28A4 NORDLB 4 PH.BD. 19/19XS1032978345 GOLDM.S.GRP 14/21 MTN FUS36962G5J92 GENERAL ELECTRIC 2021 MTNDE000LB1M230 LBBW NK STUFENZINS 18/21DE000A2BN510 COLOSSA ANL.16/21 SFXS2240047881 SINIC HLDGS 20/21 REGSDE000A2BPUC4 FCR IMMOBILIEN ANL 16/21DE000NLB2ND0 NORDLB GELDMARKTANL.03/16US501797AJ37 BATH+BODY WK 13/23XS1110430193 GLENCORE FIN.EU 14/22 MTNXS1111730872 BNP PARIBAS 14/21 MTNXS1894121695 LUMINOR BANK 18-21 MTN