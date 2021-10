The following instruments on XETRA do have their first trading 13.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.10.2021Aktien1 CA00775H1055 Aegis Brands Inc.2 NL0015000M91 Wallbox N.V.3 US18682W2052 Clicks Group Ltd.4 US3376261059 Firstrand Ltd.5 CA80412L8832 Saturn Oil & Gas Inx.6 IE0000QBK8U7 Trinseo PLCAnleihen1 USG23618AC87 Shelf Drilling Holdings Ltd.2 DE000BHY0H34 Berlin Hyp AG3 CH1135555592 Berlin Hyp AG4 DE000NLB3TS3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000NLB3TT1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 US91282CDB46 United States of America7 XS2393240887 Eleving Group S.A.8 SE0016278352 Heimstaden AB9 DE000HLB27K7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB27J9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB27G5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale