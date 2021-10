DJ Immobilienentwickler NORD PROJECT erwirbt in der Wolfsburger Innenstadt ein Grundstück und plant den Bau von Wohnungen - Lage im Sanierungsgebiet Handwerkerviertel - Projektankündigung auf der Immobilienmesse Expo Real

Wolfsburg/Hamburg (pts009/13.10.2021/07:30) - Der Hamburger Projektentwickler NORD PROJECT hat in Wolfsburg von der Stadt ein 4400 Quadratmeter großes Grundstück im Sanierungsgebiet Handwerkerviertel erworben. An der Zentrumslage in der Poststraße nahe dem Hauptbahnhof will das Unternehmen zusätzliche Wohnungen errichten. "In Wolfsburg gibt es einen umfassenden Bedarf, gleich für mehrere Gruppen", erklärt Gerrit M. Ernst, Geschäftsführer der NORD PROJECT: "Wir erstellen gerade eine Marktanalyse, auf deren Grundlage wir ein Konzept vorschlagen und mit der Stadt abstimmen werden." Zum Projektentwicklungs-Portfolio der NORD PROJECT gehören unter anderem klassisches und gefördertes Wohnen sowie Apartments für Studierende und Auszubildende. Ernst: "Somit können wir auf jeden Fall genau auf alle Notwendigkeiten reagieren und das passende Angebot machen."

Die zusätzliche neue Bebauung erfolgt im hinteren Teil des Grundstückes, auf dem sich jetzt Gewerbeflächen und Garagen befinden. Die Wohnungen an der Poststraße 35-41 bleiben unverändert erhalten. Gerrit M. Ernst: "Das Grundstück in einer so perfekten Innenstadt-Lage ist ideal für zusätzliche Wohnungsbau. Vor allem aufgrund des nahen Zentrums und der hervorragenden Verkehrsanbindung."

Über den Immobilienprojektentwickler NORD PROJECT Die NORD PROJECT Immobilien wurde im Jahr 2000 in Hamburg als Immobilienunternehmen für operative Immobiliengeschäfte, Projektentwicklungen und Beteiligungen gegründet. Das Unternehmen bildet den gesamten Immobilienzyklus vom Grundstücksankauf über die Planungs- und Bauphase bis zur Fertigstellung ab. Hauptgeschäftsfelder sind die Entwicklung von Hotels, Studenten- und Serviced Apartments, Wohnen und Einzelhandel. Seit 2011 werden die Hotel- und Apartmentprojekte unter Beteiligung der GBI AG/Moses Mendelssohn Stiftung realisiert. Seit Beginn 2019 teilen sich durch eine Neuorganisation die Aktivitäten in zwei Bereiche: Über die von Jürgen Paul und Gerrit M. Ernst neu gegründete NORD PROJECT REAL ESTATE werden Wohnungsbauprojekte im Norden Deutschlands realisiert. Über das Unternehmen NORD PROJECT GBI erfolgen zusammen mit der GBI AG Projektenentwicklungen im Hotelbereich, von Produkten aus der sogenannten SMARTments-Familie. Das aktuelle Projektentwicklungsvolumen der NORD PROJECT beträgt ca. 590 Mio. Euro. https://www.np-immobilien.de

