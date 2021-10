HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Compleo bei einem Kursziel von 95 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Hersteller von Ladestationen sei klarer Profiteur des Elektrifizierungstrends, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2023 rechnet sie mit einer Ergebniswende und einem ausgeglichenen Ebitda./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A2QDNX9