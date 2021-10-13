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WKN: 823212 ISIN: DE0008232125 Ticker-Symbol: LHA 
Xetra
13.10.21
09:26 Uhr
5,831 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,8245,82709:43
5,8315,83209:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COMPLEO CHARGING SOLUTIONS
COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG75,80+8,91 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG5,831+0,33 %
EASYJET PLC7,398-1,04 %
VOESTALPINE AG31,620+0,64 %
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