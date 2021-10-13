BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 4,40 (5,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 705 (685) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 215 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KINGSPAN GROUP AUF 82 (85) EUR - 'UNDERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 3300 (5800) PENCE - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4700 (4600) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 44 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT MELEXIS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 100 EURJPMORGAN HEBT VOESTALPINE AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 41 (36) EURRBC SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 64 (70) EUR - 'SECTOR PERFORM' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5,20 (8,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG STARTET COMPLEO MIT 'BUY' - ZIEL 95 EURBERENBERG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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