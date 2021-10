DGAP-Ad-hoc: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Compleo Charging Solutions AG erwirbt innogy eMobility Solutions GmbH



26.10.2021 / 17:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Offenlegung von Insider-Informationen nach Artikel 17 Abs. (1) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Compleo Charging Solutions AG erwirbt innogy eMobility Solutions GmbH Dortmund, den 26. Oktober 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat heute mit der E.ON-Tochter innogy SE ("Verkäuferin") eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der Anteile an der innogy eMobility Solutions GmbH ("ieMS") unterzeichnet. Mit der Vereinbarung übernimmt Compleo die europäischen Aktivitäten der ieMS. Von der Vereinbarung ausgeschlossen sind sowohl das bei der E.ON SE verbleibende Ladebetreiber- und Ladelösungsgeschäft als auch die US-Tochtergesellschaften der ieMS. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafteten die erworbenen Geschäftsbereiche einen Umsatz von ca. 35 Mio. Euro bei einem Jahresverlust in Höhe von 53 Mio. Euro. Aufgrund bereits identifizierter, weitläufiger Optimierungsmaßnahmen und einem erwarteten starken Marktwachstum, geht Compleo bei ieMS in Zukunft von einem weiteren Umsatzwachstum und einer deutlichen Ergebnisverbesserung aus. Der Vollzug (Closing) der Transaktion soll zum Jahreswechsel 2021/2022 erfolgen. Der vorläufige Barkaufpreis für die ieMS- Anteile beträgt 43 Mio. Euro und kann sich durch erfolgsabhängige Komponenten (Earn-Out), die in zwei Teilbeträgen zu zahlen und abhängig vom Erreichen definierter Umsatzziele in den Jahren 2022 und 2023 sind, um insgesamt 16 Mio. Euro erhöhen. Zusätzlich erfolgt durch die Ausgabe von 200.000 neuer Compleo-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine Zahlung in Aktien. Die Verkäuferin hat einer Lock-up-Vereinbarung hinsichtlich der im Rahmen der Sachkapitalerhöhung auszugebenden Compleo-Aktien mit einer Dauer von neun Monaten ab Vollzug der Transaktion zugestimmt. ieMS soll nach Vollzug der Transaktion im 1. Halbjahr 2022 über eine Net Cash Position in Höhe von ca. 60 Mio. Euro verfügen. Die Verkäuferin wird ieMS bei Vollzug der Transaktion mit einem Geldbetrag von 10 Mio. Euro ausstatten und ist zu einem Ausgleich des handelsrechtlichen Verlustes 2021 der ieMS von voraussichtlich ca. 50 Mio. Euro verpflichtet. Wirtschaftlich ergibt sich aus diesen Zahlungen sowie unter Zugrundelegung eines vereinbarten Aktienkurses von 110 Euro je Compleo-Aktie für die vereinbarten 200.000 Compleo-Aktien ein voraussichtlicher Gesamtkaufpreis für ieMS in Höhe von ca. 21 Mio. Euro (Enterprise Value). Das Closing der Transaktion steht unter dem Finanzierungsvorbehalt des vorläufigen Barkaufpreises. Im Zuge dieser

Finanzierung sowie zur Optimierung des Produktportfolios in der Compleo-Gruppe prüft Compleo derzeit diverse Finanzierungsmöglichkeiten inklusive der Möglichkeit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung. Hierfür wurden bereits etablierte Finanzberater mandatiert.

