++ Die europäischen Aktienmärkte dürften mehr oder weniger unverändert eröffnen ++ US-Inflationsdaten für September und FOMC-Protokoll ++ JPMorgan startet Berichtssaison ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung für die wichtigsten Blue-Chip-Indizes in Europa hin. Der Handel in Asien verlief eher ruhig, und es sieht so aus, als würde der europäische Handel in ähnlicher Stimmung beginnen. Während es am Montag und Dienstag an wichtigen makroökonomischen ...

