DJ PTA-Adhoc: Value Management & Research AG: VMR AG unterzeichnet Absichtserklärung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta011/13.10.2021/08:15) - Die Value Management & Research AG (VMR AG) hat gestern eine nicht bindende Absichtserklärung (non-binding Letter of Intent) LOI über den möglichen Verkauf bzw. Teilverkauf ihrer Beteiligung an der mitNORM GmbH unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Kaufvertrages mit dem Erwerber sowie dem Gremienvorbehalt der VMR AG. Die Umsetzung soll voraussichtlich bis Ende 2021 erfolgen."

Aussender: Value Management & Research AG

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie)

