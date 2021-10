Auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen: Wir befinden wir uns in einer kleinen Energiekrise. So kann man die aktuelle Situation am Finanzmarkt zumindest recht gut einordnen. Die Energiepreise stetig, und das auch über die verschiedensten Brennstoffe wie Öl, Gas, Kohle oder Holz. Energiehaltige Rohstoffe erleben ein kleines Comeback. Auch wenn aus der aktuellen Energiekrise noch kein wirklicher Crash am Aktienmarkt hervorgegangen ist, so bleibt die Situation aus vielfacher Sicht spannend. Interessant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...