Einen leichten Anstieg gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte um 0,2% fester schliessen. Auch in Wien regierten wie im übrigen Europa die Inflationssorgen, zusätzlich kam Belastung von den Problemen am chinesischen Immobilienmarkt, wo mit Sinic Holdings ein weiteres Unternehmen fällige Zahlungen für eine Anleihe nicht bedienen konnte. Von der Konjunkturseite kamen keine deutlichen Impulse, der ZEW-Index in Deutschland fiel leicht unter den Erwartungen aus, diese Nachricht hatte aber nur geringen Einfluss auf die Stimmung der Investoren. Bei den Einzelwerten konnte der Verbund deutlich zulegen, eine angehobene Gewinnprognose und eine positive europaweite Sektorstimmung liessen den Versorger um 3,1% nach oben klettern. Das hatte auch Auswirkungen auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...