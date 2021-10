Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch knapp im Minus in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt rund eine halbe Stunde vor Handelsstart einen kleinen Abschlag von 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird ein verhaltender Start erwartet. Positive Nachrichten kamen in der Früh aus China. Im September stiegen die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft deutlich ...

