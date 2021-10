Florian Breunig ist neuer Head of Single Risk Cover (SRC)/Bonding beim internationalen Kreditversicherer Coface. Er kommt von der deutschen Niederlassung der Swiss Re International SE, wo er als Senior Underwriter Surety tätig war. Zum 01.10.2021 hat Florian Breunig die Position des Head of Single Risk Cover (SRC)/Bonding beim internationalen Kreditversicherer Coface übernommen. Er berichtet in dieser Funktion an Chief Commercial Officer Steffen Giebler, der die Vertriebstätigkeiten in Nordeuropa ...

