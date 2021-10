DJ Albert K. Still erhält "Executive Circle Award 2021" für sein Lebenswerk - "kfz-betrieb" vergab die Auszeichnung beim Forum für die großen Autohändler Deutschlands

Würzburg (pts017/13.10.2021/09:15) - Das Fachmedium "kfz-betrieb" hat Albert K. Still (78) mit dem "Executive Circle Award 2021" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ausgehend von zwei elterlichen Autohäusern hat der Preisträger das Familienunternehmen ab 1967 zum zweitgrößten Autohändler Deutschlands entwickelt. 1972 wurde Still Mitglied der Geschäftsführung im Unternehmen seiner Eltern. Ein Jahr später bauten Vater und Sohn den Hauptsitz weiter aus. Unter anderem entstand ein mehrstöckiger, verglaster Ausstellungsraum. Eine solche Autohaus-Architektur war in Deutschland damals einmalig. Zu diesem Zeitpunkt verkaufte das Unternehmen rund 800 Fahrzeuge und erwirtschaftete einen Umsatz von 9,4 Millionen D-Mark im Jahr.

Zwischen 1970 und 1991 wuchs der Familienbetrieb in Folge zweier Expansionswellen und einer Erweiterung des Markenportfolios auf 20 Standorte an. Vor allem eine starke Expansion in den neuen Bundesländern führte Ende 1991 schließlich zur Gründung der AVAG-Holding.

Nach 60 Jahren in wechselnden Funktionen im Dienst des Kfz-Gewerbes ist für den langjährigen Unternehmenslenker seit Anfang 2021 Schluss. Er ging mit 78 Jahren in den Ruhestand. Über sechs Jahrzehnte hinweg hat Albert K. Still aus ehemals zwei Autohäusern den zweitgrößten Autohändler Deutschlands entwickelt. Von seinen drei Kindern sind heute zwei Söhne im Vorstand des Unternehmens.

"kfz-betrieb"-Chefredakteur Wolfgang Michel überreichte die Auszeichnung im Rahmen des Executive Circle 2021 mit den Worten: "Den Executive Circle Award für sein herausragendes Lebenswerk im Automobilhandel erhält 2021 eine Persönlichkeit, die es im deutschen Automobilhandelswelt so ganz sicher kein zweites Mal gibt. Herzlichen Glückwunsch, Albert K. Still!"

Der Preisträger kommentierte die Auszeichnung wie folgt: "Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mich auf meinem Weg immer unterstützt haben. Ohne die Hilfe meiner Familie wäre das alles nicht möglich gewesen. Deshalb widme ich diese Auszeichnung allen, die mir geholfen haben zu erreichen, was ich erreichen konnte. Und zu guter Letzt bedanke ich mich dafür, dass ich neben der Arbeit auch Glück und Güte vom Himmel erhalten habe."

"kfz-betrieb" vergab die Auszeichnung beim "Executive Circle", einem Forum für die großen Autohändler Deutschlands. Der Executive Circle fand zum siebten Mal auf Schloss Steinburg in Würzburg statt. Zum Executive Circle, lädt die Medienmarke ausschließlich die oberste Führungsebene der großen Autohändler Deutschlands ein. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den markenübergreifenden Austausch herzustellen und hoch qualifizierte Kompetenzen zu vernetzen. In diesem Jahr wurde der Executive Circle von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unterstützt.

Einen ausführlichen Bericht über das Lebenswerk von Albert K. Still sowie zur Verleihung des "Executive Circle Awards 2021" finden Sie hier: https://bit.ly/3DyhvP6

