Die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium hat gestern an der Heimatbörse in Kanada kurzzeitig am Allzeithoch geschnuppert, konnte die zwischenzeitlich prozentual zweistelligen Gewinne aber dann nicht ganz über die Ziellinie bringen. Dennoch: Am Ende blieb ein Plus von knapp acht Prozent. Die Aktie liegt jetzt in Schlagdistanz zum Allzeithoch.Rückenwind erhielt die Aktie gestern von einer ersten Machbarkeitsstudie (PEA) für eines der Projekte im Süd-Westen Arkansas vorgelegt (SWA Lithium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...