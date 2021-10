Die wichtigsten Düngemittelpreise haben im bisherigen Jahresverlauf deutlich zugelegt. So waren diese im zweiten Quartal ungefähr 2x so hoch wie im Vorjahr, im dritten Quartal dann rd. 3x und inzwischen gehen die Preise in Richtung von 4x so hoch. ...

