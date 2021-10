München (ots) -- Durchschnittlicher Preis für Kfz-Haftpflichtversicherung sechs Prozent unter Vorjahresmonat- 300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungDer 30. November ist für viele Autofahrer*innen der Stichtag zum Wechsel der Kfz-Versicherung. Bis dahin gibt es unter den Versicherern einen großen Wettbewerb um neue Kund*innen. Dadurch sinken die Preise.Aktuell liegt der durchschnittliche Haftpflichtbeitrag (https://www.check24.de/kfz-versicherung/haftpflicht/) einer Kfz-Versicherung bei 286 Euro - das sind zwölf Prozent weniger als im Juli (325 Euro). Damit liegt der Wert im September 2021 bereits sechs Prozent unter dem Preis des Vorjahresmonats (305 Euro). Im Laufe des Oktobers und Novembers werden die Preise voraussichtlich weiter sinken.1)"Wir beobachten jedes Jahr, dass die Preise für die Kfz-Versicherung bis kurz vor dem Wechselstichtag am 30. November fallen", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Versicherer versuchen, neben den Leistungen auch durch attraktive Preise wechselwillige Kund*innen zu gewinnen."Unklar bleibt, wie sich die Coronapandemie auf die Preise im aktuellen Wechselgeschäft auswirken wird. Im Sommer des aktuellen Jahres lagen die Preise für Kfz-Versicherungen zwischen sechs und sieben Prozent unter dem Preisniveau von 2019."Die Versicherer mussten im vergangenen Jahr durch eine geringere Fahrleistung in der Coronapandemie weniger Unfälle regulieren und gaben diese Ersparnis teilweise an ihre Kund*innen weiter", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Ob der Trend auch für das Jahresendgeschäft anhält ist ungewiss, da zuletzt z. B. durch Flut oder Hagel die Elementarschäden und damit auch die Kosten für Versicherer zugenommen haben."300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.Vergleichsportale fördern den Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher*innen durch den Wechsel innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).2)1)In den Kfz-Haftpflichtverlauf geht der Preis für den Haftpflichtanteil für jede über CHECK24 vermittelte Kfz-Versicherung bei Versicherungswechsel ein.2)Quelle: WIK Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5044978