Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenig Neues gibt es vom Bankensegment zu berichten, so die Analysten der Helaba.Die Tendenz zur Spreadausweitung halte beim ITRAXX Senior Financials an. Im Vergleich mit dem Vortag sei es für den Bankenindex des STOXX 600 gestern abwärts gegangen. Die Emissionsflaute auf dem Primärmarkt habe sich erneut fortgesetzt. Möglicherweise würden die insgesamt steigenden Bondrenditen sowie die in Europa in Kürze beginnende Quartalsberichtssaison dazu beitragen. In den USA gewähre heute mit J.P.Morgan Chase die erste Bank Einblick in die Bücher. ...

