Linz (www.anleihencheck.de) - In Großbritannien werden die Wirtschaftskennzahlen wieder mit Argusaugen beobachtet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine mögliche baldige Zinserhöhung durch die Bank of England stehe im Raum. Besonders die Daten für den Arbeitsmarkt würden mit großem Interesse erwartet. Würden die Zahlen robust bleiben, spreche das für steigende Pfundkurse. Auf der anderen Seite könnten schwache Daten zu Kursverlusten führen. Aktuell notiere der Euro zum Pfund bei knapp 0,8490 unter Banken. (13.10.2021/alc/a/a) ...

