Anleger, die sich für China-Aktien interessieren, schauen am Vormittag nach Hongkong. Dort ist die Heimatbörse von Tencent und Xiaomi. Unternehmen wie Alibaba, Baidu und JD.com haben in der asiatischen Metropole eine zweite Heimat für ihre Aktien gefunden. Bis 10 Uhr morgens (Mitteleuropäische Sommerzeit) wird normalerweise gehandelt. Heute war alles anders.Einen offiziellen Kursverlauf in Hongkong-Dollar bekommen Anleger heute nicht zu Gesicht. Aufgrund einer Taifun-Warnung wurde der Wertpapierhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...