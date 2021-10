DJ PTA-Adhoc: OHB SE: Auftragseingang in Höhe von über USD 300 Mio. für kommerzielle Satellitenkonstellation erwartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bremen (pta019/13.10.2021/09:55) - Bremen, 13. Oktober 2021. Der OHB-Konzern befindet sich derzeit in finalen Verhandlungen mit dem US-Unternehmen SpaceLink Corporation zur Realisierung einer Konstellation aus vier Telekommunikationssatelliten. Die OHB System AG (100%ige Tochtergesellschaft der OHB SE) wird voraussichtlich in der kommenden Woche eine "Authorization to Proceed" unterzeichnen. Dieses Dokument stellt die rechtliche Grundlage für den Beginn des Projektes dar, das sich auf die Lieferung der Satelliten sowie mit deren Start und Betrieb verbundene Services bezieht. Das spätere vertragliche Gesamtvolumen beläuft sich voraussichtlich auf mehr als USD 300 Mio. Außerdem beabsichtigt die OHB SE ca. USD 25 Mio. in die Gesellschaft SpaceLink Corp. zu investieren. Entsprechende Gespräche zu beiden Vorgängen sind bereits so weit fortgeschritten, das die entsprechenden Konditionen voraussichtlich in der kommenden Woche rechtlich fixiert werden.

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Martina Lilienthal Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1634111700087 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2021 03:55 ET (07:55 GMT)