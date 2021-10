Pressemitteilung der Veganz Group AG

Veganz Group AG bereitet Börsengang vor

- Einzigartige Position als Europas einziger Multi-Sortiment-Anbieter von rein pflanzlichen Lebensmitteln[1]: Portfolio mit rund 120[2] Produkten deckt wichtigste Lebensmittelkategorien ab und wird bereits in über der Hälfte aller europäischen Länder angeboten.

- Veganz adressiert die am schnellsten wachsende Kategorie im widerstandsfähigen Lebensmittelmarkt: Der globale Markt für pflanzliche Lebensmittel bietet mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (compound annual growth rate (CAGR)) von 9 % im Zeitraum 2021-2026[3] attraktive Wachstumschancen.

- Weltweiter Megatrend hin zu einem nachhaltigeren Leben treibt Marktwachstum für pflanzliche Lebensmittel: Positiver Effekt rein pflanzlicher Ernährung auf Klima und Wasserhaushalt, da die CO2-Emission und Wasserverbrauch ca. halb so groß wie bei herkömmlicher Ernährung mit Fleisch sind.[4]

- Veganz unterstützt die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ("UN SDGs"): Durch die Förderung einer rein pflanzlichen Ernährung in der Gesellschaft und die Verwendung von möglichst nachhaltigem Verpackungsmaterial trägt Veganz zu den UN SDGs bei.

- Langjährige Beziehungen zu bekannten Einzelhandels- und Drogeriemarktketten bieten Wachstumspotenzial: Kooperationen u.a. mit EDEKA, REWE, Rossmann, dm, SPAR, Coop, LIDL und ALDI ermöglichen weitere Steigerung der Verkaufspunkte in Europa.

- Wettbewerbsvorteil und Potenzial für zukünftige Margenverbesserung durch neuen Produktionsstandort: Eigene Produktion sichert spezifisches Produkt-Know-how und hat das Potenzial, eine fast doppelt so hohe Marge wie eine ausgelagerte Produktion zu erzielen.

- Angestrebter Bruttoemissionserlös von ca. EUR 35 Mio. für die Gesellschaft zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums: Bruttoemissionserlös soll primär für den Aufbau der neuen Produktionsstätte in der Nähe von Berlin sowie Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum von Veganz, z.B. für Forschung und Entwicklung, Ausbau des Außendienstes, Marketing und weitere Expansion in ausgewählte europäische Länder genutzt werden.

Die Veganz Group AG ("Gesellschaft" und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Veganz"), das Berliner Unternehmen für rein pflanzliche/vegane Lebensmittel mit Deutschlands innovativster Lebensmittelmarke 2021[5], plant in den nächsten Monaten ein erstmaliges öffentliches Angebot (IPO) in Deutschland von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehenden Aktien von bestimmten Aktionären, eine Privatplatzierung der Aktien in bestimmten anderen Ländern sowie die Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment).

"Mit 10 Jahren Erfahrung ist Veganz ein "First Mover" auf dem Markt für pflanzliche Lebensmittel. Unter dem Slogan 'Iss mal was fürs Klima!" glauben wir, eine hochinnovative Produktpalette anzubieten, die die Bedürfnisse der Verbraucher vom Frühstück bis zum Abendessen bedient. Zudem sind wir der Auffassung, dass keiner unserer Wettbewerber ein vergleichbar breites Sortiment hat, wie wir es haben", so Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) von Veganz. "Wir sehen ein positives Momentum für rein pflanzliche Lebensmittel, das durch verschiedene Trends getrieben wird, wie beispielweise das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei der Ernährung und für Tierschutz. Aber auch die heranwachsenden jüngeren Generationen spielen eine wichtige Rolle, da die Zahl der Vegetarier, Veganer und Flexitarier in diesen Generationen besonders hoch ist. Daher glauben wir, dass wir ein vielschichtiges Wachstumspotenzial haben und dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Börsengang von Veganz ist."

Da die Notwendigkeit für Umwelt- und Klimaschutz noch nie so zentral war wie heute, ist es die Vision von Veganz, Menschen auf der ganzen Welt zu motivieren, eine pflanzliche Ernährung auszuprobieren und verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen. Mit dieser Vision trägt Veganz auch zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung SDG 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) sowie SDG 14 (Leben unter Wasser) bei. Das Management der Gesellschaft ist davon überzeugt, dass die Veganz-Produkte einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten, da das Kaufverhalten der Kunden direkten Einfluss darauf hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...