Hamburg (ots) -Biesterfeld Spezialchemie, einer der führenden europäischen Distributeure für Spezialchemikalien, ernennt Sergej Lazovic mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 neben Peter Wilkes zum Geschäftsführer der Biesterfeld Spezialchemie GmbH. Zusammen werden beide Geschäftsführer die strategische Weiterentwicklung des globalen Geschäftes der Biesterfeld Tochter verantworten.Sergej Lazovic ist seit 2016 in der Biesterfeld Gruppe als Geschäftsführer für die globalen Geschäftsaktivitäten der Biesterfeld International GmbH verantwortlich, die er auch weiterhin vertritt. In den vergangenen Jahren hat er insbesondere den Vertrieb erheblich effizienter und kundenäher gestaltet und das internationale Geschäft erfolgreich umstrukturiert. Seine Erfahrung und Expertise bringt er nun in die globale Wachstumsstrategie der Biesterfeld Spezialchemie ein.Thomas Arnold, CEO der Biesterfeld AG kommentiert: "Die Biesterfeld Gruppe wächst seit Jahren kontinuierlich. Gemeinsam mit unseren Partnern treiben wir unsere Expansions- und Wachstumsstrategie sehr dynamisch voran. Dabei spielt die Spezialchemie eine entscheidende Rolle, die Peter Wilkes seit vielen Jahren sehr erfolgreich weiterentwickelt und internationalisiert hat. Sergej Lazovic kennt das internationale Geschäft und wird dieses erfolgreich weiter voranbringen. Ich bin sicher, die Erfolgsstrategy geht weiter.""Die Biesterfeld Spezialchemie überzeugt mit ihrem umfangreichen Angebot an innovativen Produktlösungen und der umfassenden anwendungstechnischen Beratung ", erklärt Peter Wilkes, Geschäftsführer der Biesterfeld Spezialchemie. "Unser Produkt- und Serviceangebot ist enorm vielfältig und verzeichnet starke Wachstumsraten. Ich weiß Sergej als Marktkenner und erfahrenen Manager sehr zu schätzen und freue mich darauf, den Kurs der Spezialchemie im Rahmen der internationalen Wachstumsstrategie der Biesterfeld Gruppe mit Sergej und unseren Mitarbeitern gemeinsam weiter zu dynamisieren.""Als Geschäftsführer der Biesterfeld International arbeite ich bereits viele Jahre sehr eng mit Peter Wilkes zusammen, denn es gibt in beiden Geschäftsbereichen viele Gemeinsamkeiten. Diese Schnittstellen und Synergien wollen wir nun noch einmal verstärkt nutzen, um unsere ambitionierten internationalen Expansionsziele als Gruppe zu erreichen und weiter auszubauen. Gemeinsam mit Peter als hochkompetenten und erfahrenen Kollegen sowie mit allen unseren internationalen Kollegen in der Spezialchemie werde ich mich intensiv dafür einsetzen. Darauf freue ich mich."Über Biesterfeld SpezialchemieBiesterfeld Spezialchemie ist einer der international führenden Distributeure für Produkte und Lösungen in der Welt der Spezialitätenchemie und Lebensmittelindustrie. Das Produktportfolio ist auf die Anforderungen ausgewählter Industrien wie Composites & Tooling, Personal Care und Cleaning, Healthcare, Lacke und Beschichtungen, Klebstoffe, Polyurethane, Bau, Nahrungsmittel, Elektro, Elektronik und Energie ausgerichtet. Als Partner weltweit führender Lieferanten ist das Unternehmen europaweit vertreten und bietet lösungsorientierte, anwendungstechnische Expertise sowie kundenspezifische Antworten. Biesterfeld Spezialchemie gehört zur Biesterfeld Gruppe, die seit 115 Jahren als Handels- und Dienstleistungsunternehmen tätig ist. Der mehrheitlich in Familienbesitz befindliche Konzern ist mit über 40 Standorten weltweit einer der führenden Distributeure für Kunststoffe, Kautschuke, Basis- und Spezialchemikalien.Pressekontakt Biesterfeld Spezialchemie:Henrike RiemannFerdinandstraße 4120095 HamburgTelefon: +49 40 32008-236h.riemann@biesterfeld.comwww.biesterfeld.com