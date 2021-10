Die Aktie von Maritime Resources ist mit den Turbulenzen am Goldmarkt eingebrochen, Nun könnte ein Doppeltief wieder die Wende gen Norden bringen.

Doppeltief bei Maritime Resources

Der schwache Goldmarkt hat jede Menge Turbulenzen bei den Goldaktien ausgelöst. Gerade Papiere von Explorern und Developerm musste kräftige Einbußen hinnehmen. Nicht anders lief es auch für Maritime Resources (0,13 CAD; CA57035U1021).Die Aktie hat seit dem Hoch im im Frühsommer mehr als 40 Prozent verloren. Doch nun scheint das Ende der Talfahrt erreicht. Das Papier ist beim Tief um 13 Cent zum Halten gekommen. Hier setzte bereits im Frühling die Wende ein.

Minenbau soll starten

Die Kanadier wollen noch in diesem Jahr mit dem Bau der Hammerdown-Mine in Neufundland beginnen. Maritime Resources dürfte derzeit zu den unterbewertesten Titeln im Sektor unter den Developer-Aktien gehören. Derzeit fährt das Unternehmen ein umfangreiches Explorationsprogramm über 40.000 Bohrmeter, um die Ressource auf seinen Projekten noch weiter zu erhöhen. In den vergangenen 15 Monaten hat Maritime bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...