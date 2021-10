US-Aktien bleiben der Renner, gerne auch ausgewählt nach den Faktoren Quality oder Value, also Qualität und (Unter-)Bewertung. Nach kräftigen Kursgewinnen steigen Anleger bei Öl-und Gasaktien jetzt aus. 12. Oktober 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Nervosität am Aktienmarkt hält an. Noch hält sich der DAX über der Marke von 15.000 Punkten, am Dienstagmorgen sind es 15.150 Zähler. Vergangene Woche war der Index kurzzeitig bis unter 14.900 Punkte gefallen. ETF-Händler melden dennoch überwiegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...