MERKUR PRIVATBANK wächst im 3. Quartal weiter stark



13.10.2021 / 11:00

München, 13. Oktober 2021 - Die MERKUR PRIVATBANK KGaA konnte ihr Ergebnis im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erneut sehr deutlich steigern. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit lag zum 30.09.2021 bei 13,9 Mio. EUR und erhöhte sich somit um 18,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit setzt Deutschlands zweitgrößtes inhabergeführtes und börsennotiertes Bankhaus seinen Wachstumskurs ungebremst fort. Zum starken Wachstum leisteten sowohl die Vermögensanlage als auch die Finanzierung wiederum einen erheblichen Beitrag. Der Provisionsüberschuss stieg deutlich um 15,8% - Treiber waren vor allem das Wertpapiergeschäft und die Vermittlung von Hypotheken-finanzierungen. Die Assets under Management sind um 436,5 Mio. EUR auf rund 3 Mrd. EUR angewachsen. Der Zinsüberschuss hat aufgrund höherer Kreditbestände ebenfalls zugelegt (+ 11,2 %). Das Neugeschäft in der Finanzierung betrug insgesamt 1,41 Mrd. EUR mit einem Wachstum insbesondere in der Bauträgerfinanzierung und in der Leasingrefinanzierung. "In der Vermögensanlage sehen wir für unseren Ansatz einer unabhängigen und individuellen Beratung frei von Interessenkonflikten noch viel Potential im Markt", sagt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Sein Haus produziert keine eigenen Finanzprodukte und gehört zu keinem Finanzkonzern. Aufgrund des starken Wachstums wird die MERKUR PRIVATBANK auch künftig noch weitere neue qualifizierte Mitarbeiter einstellen. Den Ausblick sieht die Geschäftsleitung optimistisch und rechnet mit einer Steigerung im Jahresabschluss. Auch beim Ergebnis je Aktie wird erneut eine Erhöhung erwartet. "Wir sind mit unserem diversifizierten Geschäftsmodell sehr gut aufgestellt und haben bereits gezeigt, dass wir auch in einem volatilen Marktumfeld weiter wachsen können", sagt Lingel. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 2,7 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen:

