Zwischen der Alltagsreichweite von Elektroautos und deren Reichweite im WLTP-Prüfzyklus gibt es Unterschiede. Das ist allgemein bekannt und lässt sich sogar auf den Websites der Autobauer nachlesen - und dennoch wird das Thema derzeit medial zum Skandal aufgebauscht. Wenn man sich die Klickzahlen von Tageszeitungen anschaut, stellt man schnell fest, dass Unfallmeldungen in der Regel um ein Vielfaches häufiger gelesen werden als aufwändig recherchierte Reportagen. Die Kurzmeldung, dass ein Elektroauto gebrannt hat, verbreitet sich wie ein Lauffeuer in den Whatsapp-Gruppen von Deutschlands Kegelclubs. Der detaillierte Hintergrundbericht, in dem Sachverständige...

Den vollständigen Artikel lesen ...