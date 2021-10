DJ Hypoport verzeichnet nur leichtes Wachstum im 3. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Hypoport hat im dritten Quartal bei seinen Kredit- und Immobilienplattformen zwar ein Wachstum verzeichnet, allerdings hat sich die Dynamik deutlich abgeschwächt. Wie das Berliner Fintech mitteilte, kletterte das Transaktionsvolumen auf der Plattform Europace in den drei Monaten auf Jahressicht um 2,2 Prozent. Für die ersten neun Monate berichtete die im MDAX notierte Hypoport einen Zuwachs von 16,5 Prozent. Bei Privatkunden liege das Plus des Vertriebsvolumens im Quartal bei nur 1,5 Prozent, in den neun Monaten bei 8,8 Prozent.

"Gegenüber dem Corona-Jahr 2020 hat die Urlaubszeit zu einer merklichen Verlangsamung des Marktes geführt", begründet Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, die Entwicklung laut Mitteilung. "Die potenziellen Immobilienkäufer haben wahrnehmbar Urlaub gemacht. Dies führte im dritten Quartal zu saisonal deutlich weniger Immobilientransaktionen und folglich zu nur leicht steigenden Transaktions- und Finanzierungsvolumen."

