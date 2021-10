Hamburg (ots) -JETZT IST FILM lautet ab sofort das Motto bei CinemaxX. Mit einem hochkarätig produzierten Spot feiert Deutschlands bekannteste Kinokette die Einmaligkeit des Kinoerlebnisses. Mittlerweile sind "Storys" durch Smartphones und Social Media allgegenwärtig und Multitasking bestimmt den Alltag. Um jedoch voll und ganz in großartige Geschichten einzutauchen, bedarf es des richtigen Rahmens: Die riesige Kinoleinwand, brillante Bilder, ein fantastischer Sound und exzellente Sitze. All dies bietet CinemaxX Kinofans in seinen 31 Kinos deutschlandweit. Filmfans können in dem Spot über 30 Easter-Eggs entdecken sowie einen Cameo-Auftritt von Sir Ridley Scott, dessen Sohn Jake Scott Regie führt. Hier geht es zum Spot JETZT IST FILM: https://www.cinemaxx.de/jetztistfilmPandemie und Lock Down haben eins eindrücklich bewiesen: Zwischen Küche und Wohnzimmer, Paketdienst und Internet-Störung, WhatsApp und Instagram - die einmalige Kinoatmosphäre kann zu Hause nicht nachgeahmt werden. Der zweiminütige Spot JETZT IST FILM verdeutlicht, wie wertvoll es ist, in einer großartigen Geschichte zu versinken und komplett abzuschalten. Ein Kinobesuch ist eine wunderbare und kostbare Gelegenheit, den Alltag für eine kurze Zeit hinter sich zulassen.CinemaxX Geschäftsführer Frank Thomsen erklärt: "Der fulminante Start von "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" zeigt eindrucksvoll die Relevanz von Kino. Wir bei CinemaxX bieten unseren Gästen jedoch mehr: Wir präsentieren nicht nur die neuesten Filmhighlights, sondern stehen für echtes Entertainment. Wir investieren konsequent in das Kinoerlebnis. So haben wir in den letzten Monaten ein Viertel unserer Kinos mit individuell verstellbaren Liegesitzen ausgestattet. Weitere Kinos werden derzeit umgebaut. JETZT IST FILM setzt unsere Philosophie emotional in Szene." Der Claim JETZT IST FILM sorgt in Kombination mit starken Statements wie JETZT IST SINGLETASKING, JETZT IST KEIN KLICKEN, KEIN SWIPEN ODER LIKEN oder JETZT IST ANTI-ALLTAG auf den unterschiedlichsten Kanälen für Aufmerksamkeit.Im Rahmen der weltweiten Unternehmensstrategie der Vue International Gruppe arbeitet Deutschlands bekannteste Kinokette konsequent daran, dass das Kinoerlebnis in allen 31 CinemaxX Theatern eine besondere Dimension erfährt und das zu erschwinglichen Preisen. So wurde das vergangene Jahr genutzt und ein Viertel der CinemaxX Standorte* mit luxuriösen Recliner-Sitzen ausgestattet, die individuell per Knopfdruck verstellt werden können. Die Luxus-Ledersitze sorgen in jedem Saal und an jedem Platz für ein maximales Kinoerlebnis mit extra viel Beinfreiheit und einem optimalen Blickwinkel zur Leinwand. Die Standorte Kiel und Freiburg befinden sich gerade im Recliner-Umbau. Weitere Standorte folgen.Die JETZT IST FILM Kampagne ist in den CinemaxX Kinos vor Ort, Online und auf OOH-Großflächen zu sehen.Credits Brandfilm GET LOST/JETZT IST FILM: Agency - Joint; Production Company - RSA Films; Director - Jake Scott; Producer: Antonia Vlasto*Recliner-Umbauten: CinemaxX Bielefeld, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Heilbronn, Krefeld, Stuttgart-Liederhalle und Sindelfingen. Die Umbauten der CinemaxX Kinos in Kiel und Freiburg laufen aktuell. Weitere Kinos folgen.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/5045108