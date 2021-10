Unterföhring (ots) -Eine ganze Welt voller süßer Leckereien: Am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 17:30 Uhr, kehrt die größte Tortenshow Deutschlands in SAT.1 zurück. In der neunten Staffel gehen zehn Hobby-bäcker:innen auf eine kulinarische Weltreise: u. a. American Cheesecake, Fruit Punch Poke Cake aus der Südsee, marokkanische Pastilla aus der arabischen Welt, japanischer Schwammkuchen, südafrikanische Milktarte oder russische Babka. Vorfreude bei Moderatorin Enie van de Meiklojes: "Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller... Krümel! Auf der Backreise rund um den Globus habe ich alte Leckereien endlich wieder getroffen und neue tolle Rezept-Bekanntschaften gemacht."In jeder Folge stellen sich die ambitionierten Kandidat:innen drei Aufgaben. Wer macht das Rennen und wird "Deutschlands beste/r Hobbybäcker:in 2021"? Der Gewinner:in winken der "Goldene Cupcake", 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch. Beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen Patissier des Jahres: "In den letzten Monaten mussten viele Fernreisen verfallen. Deswegen haben wir nicht nur Torten, sondern auch Reisehunger. Wir holen uns die Welt ins Backzelt!"Rekord: Mit 19 Jahren ist Daniel der jüngste Hobbybäcker in der Geschichte der Show. Als "Das große Backen" 2013 startete, war der Dresdner gerade mal elf Jahre alt. Sieben Jahre fieberte er der Volljährigkeit entgegen, bis er sich endlich bewerben konnte. Nun erfüllt sich für den Studenten der Molekularbiologie ein Kindheitstraum: "Ich kann jetzt endlich das machen, worauf ich mich so lange vorbereitet habe. Da will ich auch abliefern."Neu: Die Punktevergabe. Die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs können jeweils pro Aufgabe bis zu zehn Punkte verteilen, also insgesamt maximal 20 Punkte. Die Punktvergabe setzt sich aus Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad zusammen. Am Ende einer Folge muss der/die Hobbybäcker:in mit den insgesamt wenigsten Punkten die Show verlassen. Der/die Kandidat:in mit der höchsten Punktanzahl bekommt die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche"."Das große Backen" digital: Rezepte, Backtipps und Highlights zur Sendung finden Fans auf https://www.sat1.de/tv/das-grosse-backen, Facebook, Instagram und Pinterest sowie während der Sendung über den red button.Mit Ende der TV-Ausstrahlung von "Das große Backen" steht die nächste Folge jeweils exklusiv als Preview auf JOYN Plus zur Verfügung."Das große Backen", die 9. Staffel, acht Folgen, produziert von Tower Productions Berlin, ab Sonntag, 31. Oktober 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der seven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5045126