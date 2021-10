Eschborn (ots) -Demae Ramen Relaunch: Tradition trifft InnovationNissin Foods, Erfinder der Instant-Nudeln, baut mit dem Relaunch der Demae Ramen Produkte eine Brücke zwischen Tradition und Innovation. Ein neues Markenkonzept und neue Produktvarianten werden den globalen Relaunch begleiten.Mit den Demae Ramen Produkten schaut Nissin auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Seit 1968 können die Demae Ramen Nudeln von Nissin erworben werden. Schon in der Namensgebung wird die Liebe zum authentischen asiatischen Geschmack und zur japanischen Tradition deutlich. Denn "Demae" heißt frei übersetzt "eine Lieferung" und weist auf den Brauch hin, dass Lieferjungen Kunden früher zu Fuß oder auf dem Fahrrad mit Ramen versorgt haben. Nun findet sich der Nissin Delivery Boy auf dem neuen Verpackungsdesign der Demae Ramen Produkte wieder.Dabei stehen Demae Ramen Nudeln für eine vollwertige Mahlzeit, deren Grundlage mit dem Nissin Produkt innerhalb weniger Minuten geschaffen ist. Danach sind die Konsumenten angehalten, das Ramen-Gericht nach Belieben durch weitere Zutaten zu ergänzen. In Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und geschlossener Restaurants eine wunderbare Möglichkeit, schnell und einfach Abwechslung in den Kochalltag zu bringen. Während der Pandemie ist das Interesse an Demae Ramen Produkten rasant gestiegen. Hier entfalten die Demae Ramen Nudeln ihr wahres Potential und machen die Anpassungsfähigkeit von Nissin deutlich. Alleine in Deutschland betrug das Absatzwachstum in 2020 gegenüber dem Vorjahr 27 %.[1] Im Schnitt lag das Absatzwachstum der 5 betrachteten europäischen Länder bei 23 %.[2] Nissin nutzt dieses Momentum, um die Marke zu revitalisieren und noch attraktiver für Konsumenten zu machen. Ziel der Kampagne ist es, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Demae Ramen Nudeln eine authentisch asiatische Mahlzeit innerhalb weniger Minuten auf die heimischen Tische Europas liefern sowie die Nr. 1 Marke im Bereich verpackte Nudeln zu werden. Derzeit liegt der Marktanteil in Deutschland bei 4 %.[3] Der Relaunch ist dabei in 2 Phasen aufgeteilt, sowohl in Bezug auf die Kommunikation als auch auf die verfügbaren Produktvarianten. Während im Oktober der Relaunch über klassische PR kommuniziert wird, finden pünktlich zum Chinesischen Neujahr Medien- und Influencer-Kooperationen statt.Dafür wurde das Markenkonzept der Demae Ramen Produkte neu aufgesetzt und der Nissin Delivery Boy zur zentralen Werbebotschaft. So wie früher die Lieferjungen bringt heute Nissin eine warme Mahlzeit schnell und unkompliziert zu den hungrigen Konsumenten. Neben der Webseite werden die Social Media Kanäle neu gestaltet und mit zusätzlichen Informationen, wie beispielsweise Rezeptvorschlägen und geschichtlichem Hintergrundwissen, ergänzt. Angesprochen werden sollen mit den Maßnahmen besonders Millenials, Paare und Familien. "Mit Demae Ramen bedienen wir die steigende Nachfrage nach Abwechslung im Bereich Homecooking", sagt Olaf Büttner, Managing Director in Deutschland und Europa. "Die anhaltende Nachfrage aufgrund der "new normal" Situation nutzen wir für Maßnahmen, die sicherstellen, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzt.""Der Demae Ramen Relaunch zeigt, dass wir unsere Produkte immer wieder neu erfinden, um unseren Konsumenten das beste und authentisch asiatische Geschmackserlebnis zu bieten", erklärt Tomomitsu Taue, Marketing Director Nissin Foods Europe. "Mit unseren Produkten und Maßnahmen vereinen wir Tradition und Innovation. Unsere Wurzeln sind uns dabei genauso wichtig, wie die stetige Weiterentwicklung."Mehr Informationen zu Nissin Foods und dem Demae Ramen Relaunch sind auf der Webseite (https://de.nissin-foods.eu/demae-ramen/) sowie auf den Social Media Kanälen von Nissin: Instagram (https://www.instagram.com/nissindemaeramen_de/) und Facebook (https://www.facebook.com/nissindemaeramende) abrufbar.Die Demae Ramen Nudeln sind ab Oktober 2021 in folgenden Geschmacksvariationen erhältlich:Demae Ramen (0,69 EUR UVP)- Chicken- Beef- Sesame- Spicy- Shrimp- Miso- Tonkotsu- Soy Sauce- Duck- Japanese CurryÜber NissinDer Gründer der Nissin Foods Group, Momofuku Ando, erfand 1958 in Japan die ersten Instant-Nudeln der Welt, "Chicken Ramen". Die Produkte von Nissin werden heute in über 100 Ländern weltweit verkauft. Mit seinen Gerichten ist Nissin Food Products Co. Ltd. Marktführer in Japan in der Kategorie Instant-Nudeln und belegt starke Marktpositionen in vielen weiteren Ländern.Die Nissin Foods Group hat sich zum Ziel gesetzt, Konsumenten mit ihren Produkten Freude und Genussmomente in den Alltag zu bringen und aus diesem Selbstverständnis heraus als "Earth Food Creator" die Esskultur weltweit mit ihren japanischen Einflüssen zu bereichern.