Im heutigen Pro-Briefing blicken wir auf den Prozess gegen Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes, der mittlerweile in die sechste Woche geht. Was bisher geschah. Schon einmal ging es im Rahmen des Pro-Briefings um Elizabeth Holmes und ihr Unternehmen Theranos - damals war der Prozessbeginn Anlass, um sich mit den Schattenseiten der Startup-Welt auseinanderzusetzen. Auch wenn es noch deutlich zu früh für eine Art Zwischenbilanz ist, lohnt es sich trotzdem, zu rekapitulieren, was bisher geschah. Elizabeth Holmes' Prozess hat begonnen Seit dem 8. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...