Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls auf die Sartorius Vz.-Aktie

Die neu in den DAX aufgenommene Vorzugsaktie des Laborausrüsters Sartorius (ISIN:DE0007165631) legte im Sommer 2021 eine beeindruckende Rally hin. Notierte die Aktie noch am 4.6.21 bei 380 Euro, so verzeichnete sie am 8.9.21 um 58 Prozent höher bei 599,60 Euro ein Allzeithoch. Danach geriet der Aktienkurs massiv unter Druck und gab bis zum 12.10.21 auf bis zu 483,30 Euro nach.

Nach einer Kaufempfehlung von J.P.Morgan Chase, im Zuge derer die Aktie mit einem Kursziel von 565 Euro in Erwartung eines starken Zahlenwerkes und der erwarteten Anhebung des Ausblicks zum Kauf empfohlen wurde, sprang der Aktienkurs im frühen Handel des 13.10.21 um 6 Prozent auf bis zu 530 Euro nach oben. Kann die hochvolatile Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 560 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 500 Euro

Der kurz laufende SG-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis 500 Euro, Bewertungstag 19.11.21, BV 0,01, ISIN: DE000SF5EY80, wurde beim Sartorius-Aktienkurs von 529 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro gehandelt.

Springt der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen zumindest wieder auf die Marke von 560 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,66 Euro (+47 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 479,965 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 479,965 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000PH3TDV7, wurde beim Sartorius-Kurs von 529 Euro mit 0,51 - 0,53 Euro taxiert.

Wenn die Sartorius-Aktie in nächster Zeit auf 560 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,80 Euro (+51 Prozent) erhöhen - sofern die Sartorius-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 456,3024 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 456,3024 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV3UVE9, wurde beim Sartorius-Kurs von 529 Euro mit 7,36 - 7,41 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Sartorius-Aktie auf 560 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 10,36 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de