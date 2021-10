Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Neuseeländische Zentralbank hat am 7. Oktober den Einlagenzinssatz von 0,25% auf 0,50% erhöht, so Peter De Coensel, Member of the Management Board bei Degroof Petercam Asset Management.Die Notenbanker würden davon ausgehen, dass die Leitzinsen in Neuseeland 2,00% bis Ende 2023 erreichen würden. Für diesen Zeitraum liege der vom Markt erwartete Leitzins bei 1,75%. Die Rendite 10-jähriger neuseeländischer Staatsanleihen habe Ende vergangener Woche bei 2,12% gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn. In letzter Zeit sei die Nachfrage nach diesen AAA-Staatspapieren solide gewesen, während sich der "Kiwi-Dollar" weitgehend unanfällig gezeigt habe. Eine interessante Konstellation für eine Qualitäts-Diversifikatons-Strategie. Wir erhalten gerade auch einen Vorgeschmack darauf, wie sich langfristige Anleihen verhalten, sobald ein Zinserhöhungszyklus einsetzt, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management. ...

