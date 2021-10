DJ MARKT USA/Spannung vor Verbraucherpreisen und Berichtsaison

Leicht im Plus wird die Wall Street am Mittwoch zum Start gesehen. Mit Spannung warten die Teilnehmer auf die Daten zu den Verbraucherpreisen im September, die noch vor Börsenstart mitgeteilt werden. Angesichts des derzeitigen Hauptthemas Inflation stoßen sie auf verstärktes Interesse.

Auch die Berichtsaison zum dritten Quartal startet am Mittwoch, und auch hier erhoffen sich die Teilnehmer Aufschluss, ob die höheren Kosten für Energie und Rohstoffe die Ergebnisse geschmälert haben. Den Auftakt machen JP Morgan, Blackrock und Delta Air Lines, an den restlichen Tagen der Woche folgen weitere Großbanken und andere Unternehmen.

Die Aktien wurden in den letzten Tagen durch Inflationsängste belastet, die durch steigende Energiepreise und anhaltende Engpässe in den Lieferketten geschürt wurden. Unklar ist, ob und wie sich dies auf die Geldpolitik der Zentralbanken auswirken wird.

"Die Aktienmärkte müssen die größere Ungewissheit in Bezug auf die Vorgehensweise der Zentralbanken und die Ungewissheit auf der Ertragsseite berücksichtigen", so Antonio Cavarero, Leiter der Anlageabteilung bei Generali Insurance Asset Management. "Das bedeutet nicht, dass sich das Blatt gewendet hat, aber etwas mehr Vorsicht ist in den nächsten Wochen wahrscheinlich angebracht."

October 13, 2021 05:52 ET (09:52 GMT)

