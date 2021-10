Netflix - Anleger warten auf Zahlen und News!

Richard Pfadenhauer,

Kommende Woche wird der Streamingdienst Netflix Zahlen für das zurückliegende Quartal vorlegen. In den vergangenen Wochen zeigte das im Nasdaq-100 Index notierte Papier keine Schwächen. Aktuell notiert es gerade einmal drei Prozent unterhalb des Allzeithochs. Den Angaben von Thomson Reuters zufolge stuft ein großer Teil der Analysten die Aktie mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Der Grund liegt weniger an der Entwicklung der Abonnentenzahlen als vielmehr an neuen Erlösquellen.

Netflix zählt zu den weltweit größten Streamingdiensten. Für 7,99 Euro pro Monat können sich Zuschauer Serien wie "Squid Game", "Maid" und "Fünffache Rache" sowie Filme wie "Pokemon" und "Guilty" ansehen. Für fünf Filme bekam Netflix gar dieses Jahr einen Oscar.

Die härteste Währung für Streamingdienste sind Inhalte. So erklärte der Streamingdienst in diesem Jahr rund 17 Milliarden US-Dollar in die Produktion eigener Serien und Filme zu investieren. Der Druck durch Konkurrenz wie Amazon Prime und Disney+ ist groß. Im zweiten Quartal 2021 konnte Netflix nur rund 1,5 Millionen neue Abonnenten gewinnen und hat nun weltweit 209 Millionen Abonnenten. Für das abgelaufene Quartal waren rund 3,5 Millionen Kunden anvisiert worden. Nächste Woche werden wir sehen, ob Netflix das Ziel erreicht hat.

Anleger und Analysten werden allerdings nicht nur auf die Abonnentenzahlen blicken. Vielmehr werden sie mit großem Interesse auf neue Information zur Netflix Gaming-Strategie warten. Kürzlich wurden die Night School Studios gekauft und Mike Verdu von Facebook abgeworben. Zugleich hat Netflix mit dem Rollout von fünf mobilen Videospielen in ausgewählten europäischen Märkten begonnen. Die Titel "1984", "Stranger Things 3: The Game", "Card Blast", "Teeter Up" und "Shooting Hoops" sind bereits auf Android für Netflix-Abonnenten in Spanien und Italien verfügbar. Der eSports- und Gaming-Markt boomt.

Mit einem KGV von knapp 66 ist die Aktie kein Schnäppchen. Fallen die Zahlen schwächer aus als erwartet, könnte die Aktie deutlich unter Druck geraten.

Charttechnischer Ausblick: Netflix



Widerstandsmarken: 642,10/724,65 USD

Unterstützungsmarken: 560/575,40/591/607 USD

Die Aktie von Netflix bildet einen Aufwärtstrend und hat zuletzt bei 642,10 USD eine Widerstandsmarke ausgebildet. In den zurückliegenden Tagen hat das Papier etwas korrigiert. Zwischen 575,40 und 591 USD findet die Aktie allerdings eine breite Unterstützungszone. Solange diese Range nicht nach unten durchbrochen wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Unterhalb von 560 USD könnten die Bären Morgenluft wittern.

Netflix in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 20.04.2021 - 13.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Netflix in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.10.2016- 13.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

