Essen (ots) -Die neuen Termine für den Verkauf der ALDI Original Kollektion in Hannover und Essen stehen fest: Am 2. November wird der Kollektionsverkauf in Hannover stattfinden. Nachholtermin für Essen ist der 5. November.Es ist das zweite Mal, dass ALDI Nord eine eigene Fashion-Kollektion auf den Markt bringt. Das Besondere: In diesem Jahr wird die ALDI Original Kollektion erstmals im Handel erhältlich sein. In insgesamt fünf Städten im ALDI Nord Gebiet können Kunden die Streetwear-Mode im ALDI Design kaufen. Auftakt der Verkaufs-Roadshow ist am 19. Oktober in Hamburg, gefolgt von Berlin (22. Oktober), Leipzig (26. Oktober), Hannover (2. November) und Essen (5. November). Der Verkauf findet in einem separaten Zelt auf den Parkplätzen der jeweiligen ALDI Märkte statt. Das Motto: Pop-Up-Store from Outer Space. Im inszenierten Weltraum-Setting können sich Kunden auf ein außergewöhnliches Kauferlebnis freuen.Alle Termine auf einen Blick:Hamburg:19. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI Hamburg-LokstedtOsterfeldstraße 3922529 HamburgBerlin:22. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI Berlin-Prenzlauer BergSchwedter Straße 8310437 BerlinLeipzig:26. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI Leipzig-SüdvorstadtBraustraße 2604107 LeipzigHannover:2. November 2021, ab 12 UhrALDI HannoverLindemannallee 2130173 HannoverEssen:5. November 2021, ab 12 UhrALDI Essen-HolsterhausenKeplerstraße 88-9245147 EssenAktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite: aldi-nord.de/aldioriginalPressekontakt:Verena Lissek: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5045318