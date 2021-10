Bayreuth (ots) -In Bayreuth beginnt die Winterzeit traditionell schon etwas früher als im Rest Deutschlands. Ab Freitag, 15. Oktober, heißt es wieder Hüttenzeit in der Bayreuther Innenstadt. Das Bayreuther Winterdorf öffnet seine Türen und freut sich nach einem Jahr Pause endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen.Bis zum 31. Dezember ist das Winterdorf ein Garant für gemütliches Beisammensein im Herzen Bayreuths. Bereits seit 2004 entsteht jedes Jahr auf einer Fläche von 580 Quadratmetern in der Bayreuther Innenstadt das Winterdorf. Durch das abwechslungsreiche Programm und das unvergleichliche Ambiente ist das Winterdorf seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, mit jährlich mehr als 120.000 Besuchern.Egal ob eine kurze Stärkung während des Stadtbummels, ein Glühwein mit Kollegen in der Mittagspause oder ein Partyabend mit Freunden - das Bayreuther Winterdorf bietet einzigartiges Hüttenfeeling: Neben den "Baraider Bratwürsten" und anderen Köstlichkeiten stehen mehr als 16 Glühwein-, Punsch- und Heißgetränkesorten auf der Karte, darunter auch der erste exklusive Glühwein "Hüttenfieber", den das Winterdorf dieses Jahr selbst auf den Mark gebracht hat.Das Bayreuther Winterdorf bietet neben dem einzigartigen Ambiente und den vielen kulinarischen Highlights auch ein täglich wechselndes Musik- und Eventprogramm: Von 80's & 90's, After-Work- und Aprés-Ski-Partys bis hin zu Live-Musik. Auch einige besondere Veranstaltungen sind geplant, wie zum Beispiel italienische Abende mit dem bekannten und beliebten Live-Sänger Pino Barone.Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und um die hohen behördlichen Vorgaben optimal umzusetzen, wird im Bayreuther Winterdorf in dieser Saison die 3G+ Regelung gelten (Impf-, Genesenen- oder PCR-Testnachweis).winterdorf-bayreuth.deKontakt und verantwortlich für den Inhalt:Bayreuther Winterdorf GmbHBalthasar-Neumann-Str. 595444 BayreuthMax VogelGeschäftsleitungTel.: 0171 860 50 26E-Mail: info@bayreuther-winterdorf.dePressekontakt:Heidi SandnerFröhlich PR GmbHAlexanderstraße 1495444 BayreuthTel.: 0921/75935-59E-Mail: h.sandner@froehlich-pr.deOriginal-Content von: Bayreuther Winterdorf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118572/5045330