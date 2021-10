Nach der Korrektur in den vergangenen Wochen hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection diesmal wieder zulegen können. Das Wochenplus fiel mit 0,5% allerdings geringer aus als beim DAX, wodurch die Outperformance unserer Trader seit dem Start Ende 2015 leicht auf 12,5 Prozentpunkten gesunken ist. Im laufenden Jahr liegt der deutsche Leitindex jetzt knapp (11,2% zu 10,1%) in Front.Top-Performer war diesmal das wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel von Maximilian König mit einem Wochenplus von 3,2%. Der Trader ...

